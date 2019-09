Bertotto su De Paul: "Grandi qualità ma non ha un ruolo. Deve essere più determinante"

Valerio Bertotto, ex dell'Udinese, ospite dei microfoni di TMW Radio ha parlato, fra i vari temi, della telenovela legata al mancato addio di Rodrigo De Paul all'Udinese: "È un calciatore che è difficile da inquadrare, può fare tante cose grazie alle sue qualità. Può e deve affinarsi nel ruolo e crescere nel suo essere determinante per la sua squadra. Deve segnare di più con il piede e la gamba che ha. Per lui si sono fatte cifre importantissime, elevate. Cifre per le quali le società possono anche pensare a investimenti alternativi".