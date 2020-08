Betis Siviglia, un positivo al Covid: è l'attaccante Moron

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Betis Siviglia ha annunciato che un giocatore della prima squadra è risultato positivo al coronavirus. Poco dopo è stata svelata l'identità: Loren Moron, ex obiettivo del Napoli ha annunciato di essere risultato positivo al test PCR ma di stare bene e di puntare a recuperare presto per tornare in gruppo il prima possibile.