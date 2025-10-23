Bianchi sulla lotta scudetto: "C'è anche il Milan. I rossoneri hanno un vantaggio"

Ottavio Bianchi, su Tuttosport, ha parlato così del Milan in ottica lotta scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Ultimamente si è affacciato anche il Milan. E i rossoneri hanno il vantaggio di non avere coppe, coppette e coppine.

Affrontare un impegno ogni tre giorni sotto un filo emotivo e caratteriale lascia il segno, al di là dei microtraumi che sono determinanti per i giocatori: se giochi sempre non hai infatti il tempo per poter recuperare".