Bianchin: "Conceiçao, il 9 maggio, probabilmente cambierà tanto, un po’ per non affaticare i titolari della finale, un po' per nascondersi"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulle scelte in attacco di Sergio Conceicao per le prossime sfide del Milan: "Santiago Gimenez così è tornato a segnare dopo oltre due mesi. L’ultima volta era stata… quella volta: da ex, contro il Feyenoord, al primo minuto del ritorno del playoff di Champions. La sera più dura nella stagione del Milan. Il Milan lunedì prossimo andrà a Genova per una partita, diciamo, non fondamentale per le sorti del mondo. Conceiçao quella sera potrebbe scegliere Jovic per dargli un po’ di minuti, riportarlo in condizione. Sarebbe la scelta più logica. Il Milan però il 9 maggio, a cinque giorni dalla finale di Coppa Italia, giocherà in campionato contro… il Bologna. Due partite in 72 ore contro la stessa avversaria.

Ecco, Conceiçao quel giorno probabilmente cambierà tanto, un po’ per non affaticare i titolari della finale, un po’ perché non è il caso di dare a Italiano il vantaggio di studiare il Milan dall’osservatorio di San Siro. Quel giorno, Abraham e Gimenez si giocheranno una maglia. Se si allenerà bene, se entrerà bene contro il Genoa, Gimenez potrà tornare a sentire l’inno della Serie A a metà campo. Se poi San Siro lo incoraggiasse invece di mormorare al terzo errore in fila, meglio".