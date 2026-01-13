Bianchin e le nuove punte del Milan: "Füllkrug e Nkunku, allegrianamente, hanno fatto bene le cose semplici"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Fullkrug e Nkunku: "Fiorentina-Milan è una pubblicità progresso per il mercato del Milan in attacco. Nella domenica in cui Leao è stato innocuo e Pulisic ha sprecato tre occasioni che di solito imbuca, il Milan ha creato tre palle-gol con Niclas Füllkrug e ha pareggiato con Christopher Nkunku. La punta arrivata in estate e quella presa a gennaio. È presto per arrivare a conclusioni ma un segnale c’è.

Füllkrug e Nkunku, allegrianamente, hanno fatto bene le cose semplici. L’uomo chiamato Buco – quello strano spazio tra i denti... – ha mandato in porta Pulisic tre volte, aprendo il vecchio manualone del centravanti: ha difeso palla spalle alla porta, ha restituito l’uno-due, ha mandato in porta il compagno con una giocata di suola e messo a terra un rinvio da calcio inglese anni Sessanta. Per i ragazzini che giocano davanti, un video didattico da rivedere. Nkunku invece ha girato la partita con un’esecuzione essenziale: taglio in area e destro di prima sul primo palo. Nessuno svolazzo, niente finte o dribbling, solo la pura arte dell’attaccante. Per un giocatore accusato spesso di essere insieme tante cose e nessuna – un centravanti, una seconda punta, una mezzala – è un bel riscatto".