Bianchin fa notare: "L'accento toscano di Landucci è un po' diverso ma via, lo ricorda. I concetti sono da ctrl C - ctrl V: vengono dal manuale di Allegri"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle parole di Marco Landucci: "L'accento toscano è un po' diverso ma via, lo ricorda. I concetti sono da "ctrl C - ctrl V": vengono dal manuale di Max Allegri. Sentire parlare Marco Landucci è curioso perché i milanisti si stanno abituando a vederlo vincere: terza partita stagionale con squalifica di Allegri e terza vittoria. "Adesso basta, ne ho fatte anche troppe di partite - dice Landucci dopo il 3-0 al Lecce -. Ora dovrò bloccare un po' di più Max, è importante che sia in campo. Io cerco di non fare danni".

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.