Biasin: "A me sembra che il Milan non abbia imparato dai suoi errori"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', Fabrizio Biasin ha dato un voto alla stagione del Milan (4) giustificandone la netta bocciatura:

"Per me è un 4. Due punti per i derby, perché chiude la stagione senza aver perso neanche un derby. 2 punti per la Supercoppa. Il resto è una tragedia, non tanto per quello che è successo, che pure è successo, ma per quello che potrebbe non capitare, perché a me sembra che il Milan non abbia imparato dai suoi errori e stia andando sulla falsa riga della stessa stagione anche l'anno prossimo. Questo sarebbe un peccato mortale. La ciliegiona sulla torta del fallimento stagionale è la retrocessione in Serie D dell'U23. È la rappresentazione di come al Milan in questo momento regni l'improvvisazione. Cioè tu fai partire un progetto che è importante in qualche maniera e lo abbandoni appena nato. Lo abbandoni al punto che il Milan retrocede in Serie D, perché alcuni giocatori manco possono giocare i play-out perché non sono stati utilizzati le giornate minime necessarie, va in Serie D e la prima dichiarazione rispetto a questo fallimento è: "Vabbè, Serie C, Serie D, va bene lo stesso". Ma stiamo scherzando?".