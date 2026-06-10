Biasin convinto: “Leao grande occasione di mercato, chi lo prende si rinforza”

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Fabrizio Biasin parla di Rafa Leao che definisce una grande opportunità per le squadre che vogliono rinforzarsi in attacco.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.

“Io personalmente continuo a pensare che Leao sia una grande opportunità in questo momento per tutti coloro che vogliono rinforzare la loro squadra. So di essere in minoranza su questa cosa, ma io sono più dell'idea che Leao valga tanti soldi piuttosto che ne valga pochi e per come sono andate le cose nel nell'ultimo anno, anche per la questione mediatica, il valore di Leao si è abbassato, quindi per come la vedo io diventa una bella opportunità perché io continuo a pensare che se messo in un bel impianto, in un sistema in cui lui non deve essere il leader perché non è nella sua natura essere il leader di un gruppo, e sistemato tatticamente in una posizione idonea, può fare la differenza”.