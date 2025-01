Biasin: "Dirigenza troppo distante: fatica a farsi sentire nei momenti di difficoltà e si mostra solo quando c'è da festeggiare"

Nel suo consueto Editoriale del mercoledì su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il momento del Milan, non risparmiando stilettate alla dirigenza: "Il Milan ha un problema che per qualcuno rimane misterioso ma forse non lo è più così tanto. Se Pioli di tanto in tanto si lamentava dell’atteggiamento del gruppo e Fonseca si lamentava dell’atteggiamento del gruppo e Conceicao si lamenta dell’atteggiamento del gruppo… allora, forse, è proprio una questione legata ai limiti caratteriali di Tizio e Caio. Il problema è che Tizio e Caio si approfittano anche di una dirigenza troppo distante, che fatica a farsi sentire nei momenti di difficoltà e si mette in mostra solo quando c’è da festeggiare".

E poi ancora Biasin: "Conceicao, ultimo arrivato, può e deve trovare correttivi, ma al resto deve pensare l’alta dirigenza, quella che, tra l’altro, al momento sta pensando di liquidare buona parte del mercato estivo. Non volevano il tecnico-manager perché avrebbe imposto idee e mercato; lo hanno fatto loro, il mercato, e se ne sono pentiti. E allora, forse, sarebbe stato meglio puntare sul tecnico-manager".