Biasin: "Diritti tv, ancora attesa per il pacchetto di tre partite in co-esclusiva"

Infine, la questione diritti tv. Ieri la Lega ha detto “no” all’offerta da 70 milioni di Sky per il pacchetto di tre partite in co-esclusiva (7 club astenuti: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona, Fiorentina). In pratica la Serie A pensa – a ragione - di poter strappare una cifra più alta generando un’asta con Mediaset e Amazon, a loro volta interessati (il pacchetto permette di scegliere la terza, settima e decima partita di ogni giornata per importanza, mica poco). Morale, tocca spettare il nuovo bando, oppure, se lo ritenete opportuno, potete sfoderare la vostra laurea in “bandi per diritti tv” e fottere il sistema.

Tante care cose e buona Pasqua a tutti noi, ce lo meritiamo