Biasin: "Fonseca ha messo in ordine una squadra potenzialmente fortissima"

All'indomani della straripante gara del Milan in Coppa Italia contro il Sassuolo, spazzato via con un 6-1 senza appello, sono tanti i commenti positivi sulla squadra di Paulo Fonseca che sembra aver trovato un buon equilibrio e anche un buon atteggiamento. A esprimere il suo pensiero anche Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale del mercoledì mattina sulle colonne di tuttomercatoweb.com. Le sue dichiarazioni sulla squadra rossonera.

Le parole di Fabrizio Biasin sul Milan: "Il Milan ha trovato un buon equilibrio. Fonseca ha dovuto sbattere il muso, ma alla fine è riuscito a mettere ordine a una squadra potenzialmente fortissima. E lo ha fatto in tempo, ché la stagione è ancora lunga. Non bastano le pur belle vittorie contro Empoli e Sassuolo per pensare che tutto sia sistemato, ma sono sufficienti per capire che l’impostazione tattica è certamente quella delle ultime uscite, guai a cambiarla ancora".