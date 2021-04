Biasin: "Milan: gli errori Ibra e una morale"

Ibra si è fatto cacciare dal campo in Parma-Milan. Qualcuno dice che ha detto cose brutte a Maresca. Altri che non ha detto niente. Altri ancora che Maresca deve passare da Amplifon. Altri che Ibra deve prendersi una camomilla. Altri che Maresca non può andare a pranzo da Tano perché non lo fanno entrare e, comunque, lui 300 euro per il pranzo non li spende. Altri “Maresca, sei sempre tu!”. In generale facciamo pure noi i moralizzatori bipartisan. 1) Ibra, hai toppato: sul 2-0 per la tua squadra non ci si fa cacciare per un eccesso di bla bla bla. 2) Maresca, non si fa: se uno ti dice bla bla bla per trenta secondi buoni, prima di cacciarlo lo avvisi con il giallo. Si chiama "ammonizione" proprio per quello. A meno che non ti abbia detto, che ne so, “so’ Lillo”.