Biasin: "Milan, la lezione di Pioli e quattro giorni di affari"

Pioli ha finalmente trovato la quadra. Sì dirà “tutto merito di Ibra” e in gran parte è così, ma c’è di più. Il tecnico ha preso decisioni coraggiose, ha bocciato antichi titolari, ha accantonato le “figure di mezzo”, ha puntato su 11 titolari. Sembra facile, ma se così fosse saremmo tutti tecnici di serie A e, invece, al massimo scriviamo quattro boiate. Pioli è bravo, non si lagna, sa mettere ordine e oh, dovesse riuscire a conquistare un posto in Europa – opinione personale – meriterebbe la conferma. Sì, ok, nessuno è d’accordo, meglio Guardiola (eh, grazie al mazzo).