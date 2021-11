Biasin: "Milan, una sconfitta si pesa sempre nella partita successiva"

Il noto giornalista sportivo, Fabrizio Biasin, ha analizzato così la sconfitta del Milan a Firenze nel l'editoriale per Tuttomercatoweb.com: "C’è la polemica sul Milan che ha perso una partita. Cioè, una partita, mica cento. Qual è il mistero dietro al ko con la Fiorentina? Molto semplice: Gabbia non vale Tomori, Tatarusanu non vale Maignan, Calabria vale più di tutti quelli che giocano al suo posto. Una sconfitta si pesa sempre nella partita successiva: se ti fermi ancora, allora, forse un problema c’è, viceversa è la cosa più normale del mondo".