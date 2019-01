Biasin: "Piatek ha carattere, per me Gattuso partirà con lui, Suso e Calhanoglu"

Fabrizio Biasin, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Piatek e del suo possibile inserimento al Milan: "Di gol ne ha già fatti tantissimi, oltre le previsioni, ora bisogna vedere cosa succederà quando metterà quella maglia a San Siro. Piatek mi sembra uno che ha un carattere abbastanza importante, da Genova sono arrivati a Milano attaccanti importantissimi, il problema di Piatek è che non ha possibilità di sbagliare. Prima si ragionava su un attaccante in più oltre ad Higuain, ora arriva come l'alternativa. Cutrone è una prima punta, quindi per l'ennesima volta Gattuso dovrà trovare una soluzione, fino a qui è stato molto bravo. Credo che Gattuso partirà da Suso, Piatek e Calhanoglu, il turco è stato messo in discussione da qualcuno sul mercato ma è fondamentale per il tecnico rossonero".