Biasin: "Più di un allarme è scattato, tanto che nei bar della città c’è chi parlotta: “Io ve l’avevo detto che Fonseca…”

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul Milan: "Le prime due partite hanno fatto scattare più di un allarme, tanto che nei bar della città c’è chi parlotta: “Io ve l’avevo detto che Fonseca…”. Insomma, quello scetticismo che aveva accolto il tecnico portoghese a Malpensa sta nuovamente tornando alla ribalta, dopo un precampionato che aveva parzialmente tranquillizzato la piazza. Certo è strano vedere Theo corricchiare come a una sgambata mattutina al parco, quando con mezzo scatto dei suoi avrebbe ripreso Cancellieri senza neanche troppo sforzo. Ecco, questo atteggiamento non può che indispettire.

E Leao non è da meno al francese. E stiamo parlando dei due giocatori più rappresentativi della rosa. Così non si fa, lo capisce pure un bambino. In ogni caso inutile esagerare con gli allarmismi: ci sono ancora tante partite davanti e il club sta provando a capire se c’è margine per regalare un altro colpo di mercato a Fonseca. Dovesse partire Bennacer, i rossoneri andrebbero su - udite udite - Adrien Rabiot, attualmente svincolato. L’alternativa è Manu Kone del Borussia Mönchengladbach, centrocampista classe 2001 già d’accordo con il club rossonero.