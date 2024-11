Biasin: "Rinvio di Bologna-Milan una roba ridicola, sbagliata, moltissimo italiana. Una Lega seria registra l’impossibilità di giocare a Bologna, la accetta, sceglie uno stadio alternativo"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso sul rinvio di Bologna-Milan nel suo editoriale su TMW: "Sul rinvio di Bologna-Milan ognuno ha la sua idea, quella del sottoscritto è che si è trattato di una roba ridicola, sbagliata, moltissimo italiana. E qui non c’entra tanto la scelta del sindaco (le motivazioni sono troppo serie per essere messe in discussione), semmai la reazione del “Palazzo” (leggi Lega). Una Lega seria registra l’impossibilità di giocare a Bologna, la accetta, sceglie uno stadio alternativo, trova un modo per garantire i quattrini previsti agli alluvionati e fa giocare la partita. Se l’obiezione è “Ma così il Bologna avrebbe fatto ricorso e lo avrebbe anche vinto” significa che viviamo in un sistema che non ha alcun genere di autorità e, quindi, totalmente da rifondare".