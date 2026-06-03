Biasin sottolinea: “Glasner ottimo allenatore, ma il Milan non ha ancora una visione chiara”

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Fabrizio Biasin afferma che Glasner secondo lui è un ottimo allenatore ma è convinto che prima il Milan deve capire che obiettivi porsi per la prossima stagione, cosa che non hanno ancora fatto.

Durante l'ultima puntata di È Sempre Derby, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione attuale in casa rossonera riguardo la scelta dell'allenatore che ancora non è arrivata e in generale riguardo le decisioni societarie. Queste le sue parole.

"Per me il problema non è tanto l'allenatore che vai a scegliere, cioè questo curriculum (di Glasner ndr.) è un buon curriculum, mi sembra un allenatore in rampa di lancio, uno che ha le idee anche abbastanza chiare. È tutto il resto che preoccupa. L'idea che una settimana fa nella famosa riunione con i pochi eletti si esce dicendo "Vogliamo puntare su un allenatore alla Fabregas", lo individui in Iraola e poi piano piano escono altri 50 nomi e oggi quello più in voga è questo qui, che è ottimo. Non è non è un cattivo allenatore questo, ma il problema non è l'allenatore, il problema è la missione che ha il Milan per la prossima stagione e secondo me non ce l'hanno ancora chiara neanche loro. Qual è la missione? Boh, non si capisce. Quindi per me puoi metterci chiunque in questo momento".