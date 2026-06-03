MN - Eranio: “Ibrahimovic e società troppo assenti, la squadra ha bisogno di riferimenti. Maldini era l’uomo perfetto”

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Stefano Eranio ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato alla poca presenza della società e di Zlatan Ibrahimovic in questa stagione e poi ha affermato che Maldini era l’uomo perfetto.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ibrahimovic partirà a breve per gli USA, come farà a costruire la squadra così lontano da Milano?

“Ci sono state delle cose quest’anno, anche la poca presenza sia di Ibrahimovic ma anche della società stessa. Su tutto la squadra deve avere un punto di riferimento, dove capire che quella persona faccia parte della squadra, che fa parte della società. Così diventa veramente difficile perché sono personaggi che sono abituati ad essere al centro dell’attenzione ma per quello che hanno fatto sul campo. Ci vuole un dirigente capace, che ha esperienza, perché il Milan non è un gioco ma una società storica che è stata la più forte al mondo e i tifosi hanno bisogno di credere in un progetto che è quello che manca. Io faccio un nome, Paolo Maldini, non potevamo farcelo scappare. Era la persona giusta, come lo è stato in passato, perché nei momenti di difficoltà capisce l’ambiente, sa il valore di questa maglia e a chi se non lui dare in mano le chiavi di questa società. Speriamo che qualcuno si possa ricredere e che vedremo delle facce più conosciute nella società”.