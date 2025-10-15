Biasin sta con Rabiot e Maignan: "Pensare di zittirli è solo molto triste"

Come ogni mercoledì, il giornalista Fabrizio Biasin ha affidato i suoi pensieri sull'attualità calcistica all'editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. In quello di oggi trattati anche i temi Rafa Leao e Serie A in Australia. Le parole del giornalista.

Le parole di Fabrizio Biasin su Leao: "Leao (rieccolo) fino all'anno scorso era l'imprescindibile del Milan e, infatti, il Milan aveva tanti problemi. Ora è una delle tante risorse della sua squadra e, infatti, il Milan è tornato ad avere una prospettiva importante. Il singolo non può e nemmeno deve essere la soluzione, quella te la deve dare il gruppo, sempre che sia stato costruito con intelligenza"

Il commento di Biasin su Milan-Como a Perth, in Australia: "Su Milan-Como in Australia avete già letto qualunque considerazione, compresa la nostra di 7 giorni fa. Nel frattempo hanno parlato - tra gli altri - Rabiot e Maignan. E qualcuno li ha contestati. "Sono pagati per giocare". Ellamiseria, siamo davvero ridotti cosi? Il problema è che troppi ragionano unicamente secondo principi economici e va benissimo, ma non possono pretendere che lo facciano anche terzini e centrocampisti vari. Quelli - i giocatori del Milan, ma pure quelli del Como - è possibile che a febbraio siano in ballo per conquistare obiettivi importanti e sanno perfettamente che un viaggio all'altro capo del mondo può incidere anche solo di uno zic sulla partita successiva. Il fatto che i giocatori diano priorità al campo piuttosto che alle casse o all'ipotetico "si va a scoprire nuovi mercati" (come no...) è cosa normale e stra-condivisibile. Pensare di zittirli, invece, è solo molto triste".