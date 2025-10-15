Inter, Mkhitaryan: "L'anno scorso in tre settimane potevamo vincere tre trofei, ma non ci siamo riusciti"

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Tra Mourinho e Chivu ci sono dei punti di contatto, sia nel modo di parlare sia nel modo di guidare la squadra". Henrikh Mkhitaryan fa sognare i tifosi interisti, a pochi giorni dalla ripresa di campionato, con la trasferta in casa della Roma, assicurando che nella corsa scudetto l'Inter di quest'anno ha "piu' cattiveria". Gli allenamenti del nuovo tecnico nerazzurro, aggiunge il centrocampista armeno in un'intervista a Dazn, "sono molto divertenti. Chivu è molto attento ai piccoli dettagli, che sono quelli che possono fare la differenza durante una partita". "Nella Capitale ho vissuto tre anni bellissimi, proprio come qui in Lombardia - aggiunge Mkhitaryan -. Sono felice di aver scelto di venire a giocare in Italia".

Elogi a Lautaro ("basta vedere il modo in cui si allena ogni giorno per capire che è un campione"), e sulla corsa scudetto conclude: "Abbiamo un po' più di rabbia e cattiveria", dopo che l'anno scorso "in tre settimane potevamo vincere tre trofei: purtroppo non ci siamo riusciti. Però dobbiamo essere consapevoli del percorso che abbiamo fatto. È facile criticarci dopo, però bisogna vedere cosa siamo riusciti a fare nel frattempo. Imparando dalla scorsa stagione, da quei momenti, possiamo fare bene in futuro". (ANSA).