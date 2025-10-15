De Canio su Camarda: "Facciamolo crescere in maniera serena"

Gigi De Canio, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha parlato di Francesco Camarda: "Parliamo di un diciassettenne che già colleziona record. Combina potenza e tecnica, si muove con agilità sulla via del gol. A Lecce c'è la vetrina giusta per un anno di maturazione.

 Fa presagire un grande domani: è giovanissimo ma già completo in ogni senso. E ha il gol nel cuore, ancora prima che nella gamba. Il Milan ha fatto la scelta giusta. Cerchiamo di lasciarlo tranquillo, facciamolo crescere in maniera serena".