Tottenham, ufficiale il ritorno di Paratici come ds: collaborerà con Johan Lange

vedi letture

E' ufficiale il ritorno di Fabio Paratici al Tottenham nel ruolo di direttore sportivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club londinese: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo. Fabio collaborerà con Johan Lange, promosso anch'egli a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione è parte del continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, volte a garantire un successo duraturo sul campo. L'esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione - dai percorsi dei giocatori allo sviluppo delle prestazioni, fino allo scouting e al recruitment - sia allineata e supporti un obiettivo primario: costruire una squadra maschile vincente, di livello mondiale e duratura. Questa partnership riflette un approccio progressivo alle moderne operazioni calcistiche, unendo due leader comprovati con esperienze complementari e un forte impegno per la collaborazione e l'innovazione. Per completare la struttura, il Club inizierà a breve anche la selezione per un Direttore delle Operazioni Calcistiche, che supporterà Johan e Fabio e gestirà una serie di funzioni e dipartimenti chiave all'interno del Training Centre".

Queste le parole di Paratici che ricordiamo che in estate era stato cercato anche dal Milan prima di prendere Igli Tare: "Sono entusiasta di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi".

