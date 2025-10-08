Biasin su Leao: "Lo attaccheranno ancora ma alla fine i numeri gli daranno ragione"

Fabrizio Biasin ha parlato così di Rafael Leao nel suo consueto editoriale su TMW: "Tocca a Leao, sempre nei premi. Qualunque cosa accada sul pianeta Terra è colpa del portoghese, fosse anche la fame nel mondo.

Gli si rompono le balle quando sbaglia e ci sta, gli si rompono le balle quando posta sui social e vabbé, gli si rompono le balle sempre e comunque e sembra francamente esagerato. Leao nella sua esperienza milanese non ha creato problemi, semmai li ha risolti. Può e deve far meglio? Certo che sì, ma pensare che a Torino abbia sbagliato atteggiamento è pretestuoso, al limite deve entrare in forma, che è questione assai diversa. E se al 50% della condizione riesce ad avere 3 occasioni da gol, beh, chissà quando starà meglio. Pensiero personale: lo attaccheranno ancora ma alla fine i numeri gli daranno ragione.