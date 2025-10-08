Milan, primo contratto da professionista per Francesco Domniței

Oggi alle 15:50News
di Enrico Ferrazzi

Primo contratto da professionista per Francesco Domniței, attaccante classe 2007 che fa parte del Progetto Milan Futuro. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossonero: "AC Milan comunica che Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista.

L'attaccante classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". 