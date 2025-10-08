Milan, primo contratto da professionista per Francesco Domniței
MilanNews.it
Primo contratto da professionista per Francesco Domniței, attaccante classe 2007 che fa parte del Progetto Milan Futuro. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossonero: "AC Milan comunica che Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista.
L'attaccante classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
