Associazione Consumatori Codici: “Inaccettabile lo spostamento di Milan-Como in Australia, grave danno per i tifosi”

In merito alla decisione di giocare Milan-Como di Serie A in Australia, scende in campo anche l'Associazione Consumatori Codici che esprime ferma contrarietà alla scelta di programmare la gara a Perth, provocando un un evidente danno economico e morale per gli abbonati e tifosi italiani. “È un precedente gravissimo - spiega Davide Zanon, presidente di Codici Lombardia - che calpesta i diritti dei tifosi e tradisce il senso stesso dell’abbonamento. Chi ha pagato per seguire la propria squadra a San Siro non può essere escluso perché qualcuno ha deciso di trasformare una partita di campionato in un evento commerciale dall’altra parte del mondo. Il calcio vive della passione della sua gente, non dei voli intercontinentali. È una mancanza di rispetto verso chi sostiene la squadra tutto l’anno, e un segnale preoccupante di quanto il calcio stia perdendo la sua anima. Il tifo non si esporta in aereo”.

L'Associazione Consumatori Codici chiede tre cose:

- che la Lega Serie A e le società coinvolte forniscano immediata chiarezza sulle modalità di rimborso o compensazione per gli abbonati;

- che il Ministero dello Sport e le autorità competenti intervengano per tutelare i diritti dei tifosi-consumatori;

- che si apra un tavolo di confronto permanente per impedire che decisioni di questo tipo si ripetano in futuro.

“Il calcio appartiene ai tifosi, non ai bilanci. Spostare Milan–Como a migliaia di chilometri da San Siro significa non solo privare i milanesi di una loro partita, ma anche spezzare il legame autentico tra squadra e città. Siamo davanti a un precedente intollerabile che tratta i tifosi come un fastidio e non come il cuore del calcio” ha concluso Zanon.