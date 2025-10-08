Biasin su Milan-Como a Perth: "Ecco perché si va in Australia. Diciamo le cose come stanno"

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Milan-Como che si giocherà in Australia: "Tocca a Milan-Como, destinata a giocarsi dalla parte opposta del mondo. E va benissimo, per carità, siam mica verginelle e capiamo le ragioni di tutti, ma quantomeno non ci vengano a raccontare la favella del “in Australia c’è un bel fermento” o “a Perth son tutti lì che non vedono l’ora” o “alla fine non è nemmeno troppo lontano” o “lo facciamo per scoprire nuovi mercati”.

No, tutte cazzate: non c’è nessun mercato australiano da scoprire e in Australia di noialtri gliene frega quanto a Renato (Zero). Si va a Perth solo e soltanto per raccattare un po’ di grano “one shot” e arrivederci e grazie. E, ripetiamo, va benissimo, ma diciamo le cose come stanno".