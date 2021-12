Biasin, voto 10 alla coppia Eriksen-Kjaer: "Kjaer per i sei mesi semi-perfetti e per "quel giorno là""

Intervenuto su tuttomercatoweb.com attraverso l'editoriale, Fabrizio Biasin ha dato le pagelle di Eriksen e Kjaer: "Eriksen e Kjaer: 10. Uno per quello che è stato nei primi sei mesi dell’anno (la “chiave” di Conte per completare la squadra-scudetto) e per quello che ha dovuto passare, l’altro per altrettanti sei mesi semi-perfetti e per quello che ha fatto “quel giorno là”