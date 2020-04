Biglia via in estate: se ne va un altro pezzo del Milan "cinese"

Tra i giocatori che lasceranno il club rossonero al termine della stagione c’è anche Lucas Biglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino è uno degli ultimi pezzi del Milan "cinese" ancora in rosa, insieme con Calhanoglu, Kessie, Conti e Musacchio. La società di via Aldo Rossi risparmierà 6.2 milioni di euro lordi grazie all’addio del centrocampista: con 3.5 milioni netti all’anno, infatti, Biglia è secondo solo a Donnarumma per quanto riguarda l'ingaggio.