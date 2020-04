Blatter: "Mondiale nel 2022 negli Stati Uniti o in Giappone"

Intervenuto ai microfoni della BILD Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, ha parlato di un possibile cambio di sede per i mondiali. Queste le sue parole: "Potrebbero organizzarli gli USA, al posto di quelli del 2026. Anche il Giappone potrebbe farlo e so che si sono offerti. Fortunatamente la competizione sarà ancora a 32 squadre e non a 48 com avrebbe voluto Infantino. Anche la Germania potrebbe organizzarli, ma significherebbe giocare di nuovo in Europa."