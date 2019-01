Boban a Sky: "Allenare il Milan in questo momento è complicato ma c'è rispetto per Rino, si può arrivare in Champions"

Zvonimir Boban, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Rino Gattuso: "Rino ha grandissimo rispetto per la stampa e per il pubblico calcistico, è normale essere in difficoltà se non arrivano i risultati, ma credo ci sia rispetto per Gattuso. Fare l'allenatore del Milan in questo momento è complicato, vedremo come finirà, in Champions secondo me ci si può arrivare".