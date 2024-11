Boban: "Il Milan ha subito due gol contro la peggior squadra della Champions League secondo me"

Intervenuto ieri sera negli studi di Sky Sport in occasione del post partita di Champions League, l'ex calciatore e dirigente Zvonimir Boban ha parlato del Milan e della vittoria, sofferta e criticata, della formazione di Paulo Fonseca sul meno quotato Slovan Bratislava, che comunque ha dato filo da torcere al Diavolo:

"La vittoria è strameritata. Il Milan ha comunque dominato, la prima mezz'ora meritava di andare in vantaggio anche di 2-3 gol. Poi dopo ad un certo ha cominciato inspiegabilmente a rischiare troppo dietro, perché se una difesa che già non è protetta, senza un filtro vero, perché Fofana ultimamente fa fatica perché Reijnders è un po' sparito dopo l'eccellente prova con il Real Madrid, dopo devi scappare dietro. Invece loro erano fermi lì e gli altri li bucavano. Quindi troppi rischi per la difesa del Milan. Alla fine hai subito due gol contro, secondo me, la peggior squadra della Champions League, però comunque sono tre punti.

E in avanti si è creato tanto come detto. Ci sono tante robe da sistemare, soprattutto questa sera la leggerezza nelle situazioni quando lo Slovan aveva la palla e quanto facilmente questi giocatori, che sono di media qualità, riuscivano a creare delle opportunità, ovviamente è preoccupante. Quindi Fonseca deve sistemare questo, anche se è già dall'inizio che cerca ma non ci riesce, mentre con la Juve c'era stata una solidità ma anche forse perché la stessa Juve non era andata al completo".