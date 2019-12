Boban: "In sei mesi non si può rifare il Milan di Berlusconi"

Intervistato da DAZN, Zvonimir Boban ha sottolineato che per tornare competitivi ci vorrà del tempo: "Vorremmo essere subito competitivi, sappiamo che non lo possiamo essere, ci vuole un po' di tempo, dobbiamo cercare di essere il più breve tempo possibile. In un anno o in sei mesi non si può rifare il Milan di Berlusconi, questa partita è una brutta botta, bisogna svegliarsi e reagire".