Bocci su Allegri: "Lavora con quello che ha, fa crescere i giovani: ne ha lanciati tantissimi"

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare un'altra estate di cambiamenti: con l'arrivo di Igli Tare in dirigenza e il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina, il club rossonero cercherà di avviare un nuovo ciclo, tentativo che l'anno scorso, nel post Pioli, ha fatto fragorosamente cilecca. A parlare del tecnico del Diavolo è la collega giornalista Alessandra Bocci, firma della Gazzetta dello Sport e con tanti anni di esperienza al seguito del Milan, che è stata ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Le sue dichiarazioni.

Sei sorpresa da questo repentino blitz per Allegri?

"Un pochino il blitz mi ha sorpreso perché mi sembrava ci fossero varie piste e non tutte convincenti. Però secondo me qualcosa si era già mosso qualche tempo fa: sorpresa dall'accelerazione improvvisa con il Napoli che sembrava deciso a sfondare la linea. Anche se devo dire che io non ho mai pensato molto che Allegri potesse andare al Napoli: andare in un ambiente molto caldo, dopo un grande allenatore come Conte, non sarebbe stato abituato".

Quali sono le tue sensazioni?

"Lui è stato nel Milan di Galliani e Berlusconi, oggi si trova in una situazione che non è omogenea a quella ma credo abbia capacità e personalità per stare anche in una situazione del genere. Adesso ha tanta esperienza, ha vinto tanti scudetti e ha fatto due finali di Champions League, mi piace ricordarlo perché spesso non viene ricordato, con un club che non è parente con le vittorie in Europa. Spesso viene bollato come quello del non gioco e anche su questo non sono d'accordo. È un allenatore abituato a essere realista, simile a Capello: lavora con quello che ha, fa crescere i giovani perché ne ha lanciati tantissimi. Credo possa fare bene al Milan anche se c'è da dire che nel club rossonero i ritorni non sono mai andati tanto bene".