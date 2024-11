Bocciate le scelte di Fonseca, per la Gazzetta ed il CorSera è da 5: "Formazione sbagliata. Due passi indietro rispetto a Madrid"

Il Milan pareggia a Cagliari in un rocambolesco 3 a 3 che fa tornare con i piedi per terra la formazione rossonera dopo la vittoria in Champions di Madrid contro il Real. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Paulo Fonseca:

La Gazzetta dello Sport 5: "Spiace per Camarda, ma la formazione iniziale è sbagliata. Il Milan vive sulle iniziative dei singoli, niente gioco di squadra. Passo indietro".

Il Corriere dello Sport 5.5: "L’attacco crea, la difesa distrugge. Il punto debole della sua squadra è la fase difensiva. Partita in piena apnea, prende altri tre gol".

Tuttosport 5.5: " Il Milan all’olandese, per quanto sta alta la difesa diverte pure gli avversari. Ormai guarda la lotta scudetto col binocolo".

Il Corriere della Sera 5: "Due passi indietro rispetto a Madrid. Aveva previsto che sarebbe stata dura. Pronostico azzeccato. Ma non è una grande consolazione, né per lui né per il Milan, anzi".

La Repubblica 5

LA PAGELLA DI PAULO FONSECA A CURA DI MILANNEWS.IT

ALL. FONSECA 5: l’insufficienza è piena non tanto per il 3-3 preso al 90’, ma per la mancata lettura del lato forte del Cagliari, dove Zortea e Zappa hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Come una provinciale qualsiasi, si mette a cinque in vantaggio di un gol e toglie l’unico giocatore che non andava tolto, ovvero Rafael Leao che era in serata di grazia assoluta. Due punti cestinati anche per colpa sua.