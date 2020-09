Il Bodø/Glimt vince ancora (per 2-0) e conferma l'ottima stagione in campionato, rimanendo a +18 sulla seconda. Nel match di oggi, contro il Vålerenga, il promesso sposo del Milan, Jens Petter Hauge, è stato protagonista della partita con un assist (sul momentaneo 1-0, ndr) e di un rigore sbagliato al minuto 48'. Il norvegese classe '99 ha giocato per tutta la partita.