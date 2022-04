Bologna-Inter, Sansone: “È stato bello. Mi dispiace per Radu…”

MilanNews.it

L'attaccante del Bologna Nicola Sansone, autore del gol vittoria dei rossoblù nel recupero contro l'Inter giocato mercoledì, è tornato sulla rete siglata sfruttando l'errore del portiere nerazzurro Radu, alla vigilia della gara tra i felsinei e la Roma: "Radu ha toccato la palla? Non saprei è stato tutto molto rapido, ma io per sicurezza ho segnato". Poi ha avuto anche parole di conforto per l'estremo difensore rumeno: "È stato bello, mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà".