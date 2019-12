Bologna-Milan 0-2 03/04, Shevchenko e Tomasson sbancano il Dall'Ara

In avvicinamento all'importantissima sfida di domenica sera che vedrà il Milan di scena sul campo del Bologna, gli account ufficiali rossoneri hanno pubblicato gli highlights del match tra i rossoneri e i felsinei datato 2003/2004. Nella stagione che ha consegnato al Milan il suo diciassettesimo scudetto, la squadra di Ancelotti andò a vincere sul campo del Bologna per 2-0 grazie ai gol di Shevchenko e Tomasson. Ad aprire il match fu il grande colpo di testa dell'ucraino che grazie ad una grande incornata portò in vantaggio il diavolo al 19' minuto mentre a chiudere il match, all 89' minuto, fu lo splendido lob di Tomasson. Un successo importante che il Milan spera di replicare nell'atteso posticipo domenicale.