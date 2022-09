Bologna, si valuta la posizione di Mihajlovic: l'ex tecnico del Milan sarebbe a rischio esonero

MilanNews.it

Come riportato dal Corriere di Bologna, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia, in casa rossoblù è in atto una vera e propria ‘sfiducia di Governo’. Infatti, il tecnico Sinisa Mihajlovic è a rischio, e il presidente Joey Saputo sta pensando di esonerarlo. È previsto per oggi un summit per decidere il futuro del serbo, ex allenatore fra le altre anche del Milan. Il Bologna non ha ancora vinto in questo campionato e ha collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte con 5 gol fatti e 8 subiti.