Bologna, tutti vogliono Theate. CorSport: "Blindato. È al centro del progetto rossoblù"

Sono tante le offerte per Theate dall'Italia, dall'Inghilterra, ma persino dalla Spagna. In Europa, tutti lo vogliono, ma il Bologna non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. Il giovane difensore belga è al centro del progetto rossoblù e di questo il club ne ha fatto un punto centrale nel colloquio con gli agenti del giocatore che, a meno di sorprese, rimarrà ancora un anno in rossoblù. Nel nostro campionato il Milan è la squadra più interessata a Theate, motivo di orgoglio sia per il ragazzo che per il club che lo ha scoperto. Ora il Bologna vuole vederlo nella stagione della sua consacrazione, con Mihajlovic che lo ritiene una delle pedine fondamentali della squadra di domani. Lo riporta il CorSport.