Bonan: "Allegri molto bravo a leggere la partita, a effettuare i cambi giusti"

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore sportivo televisivo, nel post partita di Torino-Milan 2-3 è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la vittoria in rimonta del Diavolo, che lo ha proiettato in vetta alla classifica di Serie A Enilive, insieme al Napoli, dopo quattordici giornate di campionato.

Le parole di Bonan sulla gestione della partita da parte di Allegri: "Allegri è molto bravo a leggere la partita e a effettuare i cambi giusti, che non sono soltanto il cambio ruolo su ruolo, cioè il giocatore che occupa la stessa posizione in campo che entra al posto di un altro come lui. Ma è proprio lo spostamento, l’invenzione a centrocampo, in questo caso l’ingresso di un centrocampista in più nel momento in cui si è fatto male Leao".