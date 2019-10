Bonan: "Con Pioli c'è il calcio della squadra, non dell'allenatore"

Alessandro Bonan, intervenuto su Sky Sport 24, ha detto la sua sulle differenze fra il calcio di Pioli e quello di Giampaolo. Ecco le sue dichiarazioni: "Oggi in conferenza stampa Pioli ha usato una parola per me decisiva: “loro”. Ha detto: “Voglio far giocare alla squadra un calcio che loro sentono, nel quale loro si possono divertire”. Quindi non è il calcio dell’allenatore, ma il calcio della squadra. Un ribaltamento rispetto a Giampaolo, senza nulla togliere a Marco. Umanamente mi dispiace davvero tanto per lui. Probabilmente è stato esonerato al primo minuto del primo tempo della partita di Genova, quando ha schierato una formazione che era molto rigida, bloccata. Da quel momento probabilmente Giampaolo ha iniziato ad allontanarsi dal Milan".