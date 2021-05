Bonan: "Donnarumma ha perso di vista due cose: il prestigio di un club come il Milan e il valore dei soldi"

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così la scelta di Donnarumma di lasciare il Milan a parametro zero: "Il giusto e lo sbagliato non sono nel tema. Il suo addio è la scelta di un ragazzo giovane che secondo me ha perso di vista due cose: il prestigio e la grandezza di un club come il Milan e il valore dei soldi. Per il prestigio e la grandezza certamente doveva sposare il Milan ancora per qualche anno, per il valore dei soldi pure. Se ti offrono 8 milioni di euro netti l’anno sono tantissimi soldi per un ragazzo di 22 anni. Invece sceglie di lasciare il Milan, non mi sento di condannarlo perché è una scelta che uno fa in maniera legittima ma in maniera altrettanto legittima posso comprendere tutto il risentimento dei tifosi del Milan".