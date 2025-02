Bondo a Mediaset: "Milan la squadra più grande di Italia. Gioco da play e da mezzala"

Oggi è stato il giorno delle presentazioni alla stampa di Warren Bondo e Riccardo Sottil, due degli ultimi acquisti del Milan: i due calciatori hanno preso la parola al centro sportivo di Milanello. Successivamente sono stati intervistati anche ai microfoni di Mediaset. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista francese in arrivo dal Monza, Bondo.

È la tua grande occasione il Milan?

"Sono felice, per me è una grande squadra: sono contento"

Una trattativa lampo: come l'hai vissuta?

"Per me è stata una giornata dove ero rimasto a Monza tranquillo ma alle 18 Moncada ha chiamato mio zio, dicendo che il Milan ha fatto l'offerta al Monza: ci sono state 4 o 5 ore in cui ero stressato e non si capiva se si faceva o no. Quando è stato fatto, il dottor Galliani ha chiamato mio papà e ha detto sì"

C'è questa magia di novità?

"I giocatori che sono già qua sono forti: Maignan, Theo, Fofana, Rafa, Tomori. Farò di tutto per aiutare la squadra"

Sarai alternativa di Fofana?

"Sì io posso giocare come play, come mezzala: sono qua per aiutare la squadra, per giocare con lui o come suo sostituto"

Eri una peste da piccolo?

"Ero solo calcio, la mia vita è solo calcio"

Sulla fede:

"Sono molto, molto credente e anche la mia famiglia: per me se sono qua è grazie a Dio"

Giocare con Leao, Felix... Avere Ibra: che emozioni hai?

"Forti, giocare con una squadra con giocatori forti. Per me il Milan è la più grande squadra di Italia"

Come stai?

"Ho avuto un piccolo infortunio due settimane fa, vediamo con il dottore se posso giocare la settimana prossima"