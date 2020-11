Bonera: “I ragazzi sanno cosa fare per rimanere in alto”

Certezze ritrovate? Questa la risposta di Daniele Bonera, sostituito di Pioli in panchina: "Il Verona non ha cancellato le certezze, avevamo bisogno di riposare dopo un periodo lungo di partite. Abbiamo ripreso il cammino dove lo abbiamo lasciato, ma anche col Verona abbiamo fatto una buonissima partita, l'abbiamo analizzata. I ragazzi sanno cosa fare per rimanere in alto, abbiamo la consapevolezza di essere forti".