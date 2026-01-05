Boniek elogia Allegri: "Ha cambiato totalmente il Milan"

Intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Zbigniew Boniek ha parlato così della corsa scudetto: "Per me l'Inter è favorita. Ma il Milan ha Allegri, gli piace vincere di corto muso. Questa squadra l'ha cambiata totalmente. A mio avviso non avere le coppe è un danno, non è una cosa positiva per i giocatori forti. E poi c'è anche il Napoli: ieri hanno giocato molto molto bene, la Lazio non l'ha fatta giocare.

Poi c'è anche la Juve, comincia ad avere il marchio di Spalletti. Col Lecce è stata sfortunata. Ci sono queste 4 squadre più la Roma, che spero possa inserirsi. Deve però aggiungere qualcosa alla sua fase offensiva. La Juve ha giocatori, ambiente, allenatore, storia e tifoseria, ha tutto per lottare per lo scudetto. Yildiz è un giocatore fortissimo, mi piace davvero tanto. Ha dribbling facile, salta sempre l'uomo, ha tiro. Farà tanta strada. Già è un campione, può essere un crack in brevissimo tempo" riporta tuttomercatoweb.com.