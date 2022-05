Boniek: "Pioli persona speciale, sono molto felice per lui"

MilanNews.it

Intervenuto alla Hall of Fame del calcio italiano, Zbigniew Boniek, vice presidente dell'Uefa ed ex numero uno della federazione polacca, ha parlato così dello scudetto del Milan: "Se il Milan ha meritato lo scudetto? Non lo so, chi vince però merita sempre. Sono molto contento per Pioli, quando giocavo nella Juventus ricordo questo ragazzo giovane che faceva la riserva con i suoi capelli neri che lo facevano sembrare un africano. È una persona speciale, sono molto contento per lui".