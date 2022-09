Bonomi (Advisor AC Milan): "Prezzo dei biglietti alto con il nuovo stadio? I nostri tifosi non si devono preoccupare perché…"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Palazzo Marino nel primo incontro del dibattito pubblico per il progetto del nuovo stadio presentato da Milan ed Inter, l'Advisor del club rossonero, Carlo Bonomi, ha parlato così sui prezzi dei biglietti che ci saranno con la costruzione del nuovo impianto: "In realtà la somma che è stata fatta delle presenze effettive non porta mai a 60mila unitàz. E poi noi prevediamo, per incrementare i nostri ricavi, uno spazio discreto, direi consistente, per la cosiddetta hospitality. Proprio quello spazio permetterà ai due club di fare una politica di prezzi ponderata e che tenderà a una calibrazione dei prezzi stessi. Quindi i nostri tifosi non si devono preoccupare".