Boquete al Milan. Un colpo senza eguali che può far bene a tutta la Serie A Femminile

Quello di Vero Boquete è probabilmente il primo grande colpo del calciomercato femminile degli ultimi tre anni. Non ce ne vogliano le altre società o le altre calciatrici straniere che sono arrivate in questi anni in Italia, ma una calciatrice del profilo dell’iberica dalle nostre parti ancora non si era vista, almeno in tempi recenti. Boquete è infatti una stella a livello planetario, una calciatrice che ha giocato e vinto in tre continenti diversi oltre che la miglior realizzatrice nella storia della nazionale spagnola che ha lasciato ad appena 30 anni nel 2017.

Basta leggere la sua carriera e il suo palmares: in Europa ha vinto due titoli nazionali, uno in Svezia con il Tyreso e uno in Germania col Bayern Monaco a cui si aggiunge una Coppa di Francia con il Paris Saint-Germain (uno dei pochi titoli sfuggiti negli ultimi anni al Lione) a cui si aggiunge la Champions League del 2014/15 con il FFC Francoforte, l’ultima vinta da una squadra diversa dal Lione.

E poi una solida esperienza lontano dal Vecchio continente, negli Usa soprtatutto dove ha vestito fra le altre le maglie prestigiose di Chicago Red Stars, Portland Thorns e Utah Royals, ma anche un anno in Cina con il Beijing Phoenix. Una calciatrice di livello assoluto per qualità ed esperienza che arriva a impreziosire la nostra Serie A e che potrebbe fare da apripista ad altri arrivi prestigiosi.