Boquete: "Obiettivo Champions, ma per la Juve non sarà facile vincere lo scudetto"

Intervenuta ai microfoni di MilanTv nel post partita di Milan-Fiorentina, Vero Boquete ha parlato così dell'adattamento al calcio italiano: "Mi sento bene. Mi sto abituando sempre di più a giocare in questa squadra e a conoscere le mie compagne, a sapere come e dove vogliono il pallone. Spero di poter continuare a migliorare la sinergia che ho con loro"

Sulla partita:" Oggi in particolare abbiamo dimostrato che la nostra forza è il gruppo, la fame di lottare per un titolo e di entrare in Champions League per la prima volta nella nostra storia. E' difficile battere questo, è difficile che un'avversaria ci tolga questa fame. Ora siamo a tre punti dalla Juventus e abbiamo una grande motivazione. Non ero qui l'anno scorso però so che il Covid ha cambiato tutto, negandoci di giocare questa partita: per questo la Fiorentina è in Champions al posto del Milan. Oggi abbiamo colto l'occasione di dimostrare che abbiamo fatto un passo avanti e che vogliamo quel posto, mandando anche un messaggio alla Juventus. Per loro non sarà facile vincere lo scudetto".